Москва, 27 февраля, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Иски Республики Крым к властям Украины приближают Россию к признанию киевского режима террористической организацией. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 27 февраля высказал политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Алексей Павлишак/ТАСС

Он отметил, что в Крыму не рассчитывают на правду и справедливость в международных судебных инстанциях. Однако, являясь правовым государством, Россия констатирует факт, что украинское государственное образование является террористическим.

«Ярким проявлением его террористической сущности является энергетическая, водная и продовольственная блокады крымского полуострова, которые нанесли большой ущерб крымской экономике», — отметил эксперт.

Он добавил, что на сегодняшний день не существует правовых возможностей по взысканию с Украины денежных средств в виде компенсации, однако это не означает, что таких возможностей не будет в будущем.

«Я думаю, что иски Республики Крым приближают Россию к тому, чтобы признать киевский режим террористической организацией», — заявил Мезюхо.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля глава парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду составит пять триллионов рублей.

Он отметил, что сумма ущерба бюджету предварительно оценивается в размере более трёх триллионов рублей. Также готовится ещё иск от Общественной палаты (от физических лиц) на сумму более двух триллионов рублей.

В Херсонской области в конце ноября 2015 года после взрывов опор ЛЭП, связывающих Крым с Украиной, полуостров был полностью обесточен. При этом диверсанты препятствовали восстановлению опор.

В 2020 году виновным в организации энергетической диверсии признали бывшего зампредседателя Совета министров Крыма Ленура Ислямова (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), который в 2014 году создал незаконное вооруженное формирование и призывал к нарушению целостности России. В России Ислямова, проживающего на Украине, заочно приговорили к 18 годам колонии строгого режима.