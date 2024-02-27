Мелитополь, 27 февраля, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России показала видео момента задержания троих украинцев, которые готовили теракт с использованием боевого отравляющего вещества в Запорожской области. Кадры опубликовал ЦОС ФСБ.

ФСБ России. Кадр из видео

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ заходят во двор частного дома. Там они задерживают мужчин и надевают на них наручники. Также силовики снимают на видео найденные там и после уже опечатанные ёмкости, в которых находится отравляющее вещество. Задержанные на видео поясняют, что их «просто попросили хранить это у себя».

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Как передавало ИА Регнум ранее, 27 февраля в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о предотвращении теракта в Запорожской области с использованием химического оружия — аналога боевого отравляющего вещества по натовской классификации BZ. По данным силовиков, его пытались совершить украинские спецслужбы. Сотрудники ФСБ задержали троих граждан Украины. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте (205 УК РФ) и разработке оружия массового поражения (355 УК РФ).

19 февраля Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта в отношении одного из политиков Запорожской области. Диверсант Виталий Дятленко, завербованный украинскими спецслужбами, должен был взорвать самодельную взрывчатку. При задержании он оказал вооружённое сопротивление силовикам и был нейтрализован, пояснило ведомство.