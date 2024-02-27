Вашингтон, 27 февраля, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил свой личный антирекорд по количеству матчей без бросков в створ за один сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

TASS/AP Photo/Nick Wass Александр Овечкин

В матче регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» Овечкин не нанёс ни одного удара в створ ворот. Для него это уже пятый подобный матч в текущем сезоне.

Ранее у Овечкина было максимум три встречи без бросков в створ в рамках одного сезона.

Матч завершился победой «Кэпиталз» со счётом 6:3, Овечкин ушёл со льда с показателем полезности «-3». Таким образом, 38-летний хоккеист не может набрать результативные баллы уже во второй игре НХЛ подряд.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля Овечкин прервал десятиматчевую результативную серию в регулярном чемпионате НХЛ. В матче с «Флоридой Пантерз» он не смог отличиться результативными действиями. В активе Овечкина 838 шайб в НХЛ, он находится на втором месте в списке лучших снайперов лиги, уступая только Уэйну Гретцки (894).