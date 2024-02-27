Москва, 27 февраля, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Движение русофилов вносит вклад в противодействие попыткам коллективного Запада добиться изоляции России. Об этом 27 февраля заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам Второго конгресса Международного движения русофилов.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин

Он отметил, форум собрал сотни делегатов более чем из 130 стран со всех континентов, это свидетельствует о том, что движение уверенно развивается и крепнет, обретая новых сторонников.

«Русофильское движение вносит весомый вклад в противодействие попыткам коллективного Запада добиться международной изоляции России, помогает распространению за рубежом объективной и достоверной информации о нашей стране, разоблачению антироссийских измышлений и пропагандистских мифов», — отметил Путин.

Президент добавил, что деятельность движения способствует сохранению и упрочению традиций дружбы и уважения, связывающих россиян с другими народами, сплочению Русского мира, популяризации достижений российской культуры и расширению гуманитарного присутствия на мировой арене.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлин заявил, что события 1812 и 2022 годов схожи тем, что в обоих случаях была агрессия против России. Он добавил, что Наполеон хотел дружить с Россией и разделить с ней Европу, а сейчас Запад хочет Россию разрушить. Он отметил, что в 2022 году Франция и весь Запад стали поставлять оружие Киеву, потому что их цель — разрушить Россию, и они ведут войну против всего русского народа, его истории, культуры, религии и цивилизации.