Москва, 27 февраля, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Гаване с лидером Кубинской революции Раулем Кастро. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

Кристина Кормилицына/POOL/TACC Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

«Обсуждены различные вопросы российско-кубинского взаимодействия в сфере безопасности. Николай Патрушев заверил Рауля Кастро, что Москва остается приверженной духу стратегического партнёрства между двумя странами», — сообщили в Совбезе РФ.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Патрушев провёл переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, в ходе которых были рассмотрены вопросы практического взаимодействия двух стран в области безопасности, экономики и культуры. Стороны подчеркнули приверженность развитию и углублению российско-кубинского многопланового взаимодействия и сотрудничества, а также указали на то, что Россия и Куба являются надёжными союзниками.

Ранее Кубу посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства провёл переговоры с президентом страны Диас-Канелем, также с главой МИД Бруно Родригесом Паррильей. Как напомнили в МИД РФ, власти Кубы, несмотря на давление со стороны Запада, открыто придерживаются позиции, согласно которой США спровоцировали нынешний конфликт на Украине из-за расширения НАТО и игнорирования требований гарантий безопасности России.