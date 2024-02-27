Москва, 27 февраля, 2024, 09:35 — ИА Регнум. Москва стала лидером в развитии электротранспорта. Об этом заявил вице-спикер Московской городской думы Степан Орлов.

РИА Новости/Алексей Филиппов

«Столица прочно взяла курс на развитие и внедрение самого современного и экологичного вида транспорта — электрического, и уже стала лидером в этом направлении», — отметил Орлов. По его словам, уникальные электросуда российского производства представляют собой транспорт нового поколения, не имеющий аналогов в мире. «Это подтверждает сертификат Книги рекордов России», — подчеркнул вице-спикер Мосгордумы.

Он напомнил, что проект производства электросудов только в прошлом году был отмечен четырьмя различными наградами, что говорит о его признании профессиональным сообществом в различных сферах — экологии, дизайне, технологиях.

«Уверен, что к 2030 году развитие сети и увеличение до семи маршрутов регулярного речного транспорта позволит значительно улучшить транспортную доступность прилегающих к реке районов и предоставить еще больше альтернативных маршрутов для передвижения по городу», — заявил Степан Орлов.

Парламентарий уверен, что активно будет развиваться и инфраструктура для электромобилей, что также говорит в пользу тренда на экологичность. «Сегодня в столице более трёх тысяч электрозарядных станций, а к 2030 году количество зарядок увеличится до 30 тысяч, — — отметил он. — Люди постепенно пересаживаются на электроавтомобили, и город это поддерживает, ведь в Москве каждый пользователь электроавто может подзарядить свою машину на городской ЭЗС бесплатно».

Вице-спикер Мосгордумы напомнил также, что «владельцы электрокаров освобождены от уплаты транспортного налога, парковка для них также бесплатна».