Русе, Болгария, 27 февраля, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Российский писатель, публицист, актёр и телеведущий Алексей Митрофанов скончался в болгарском городе Русе в возрасте 56 лет. Об этом его друзья сообщили в социальных сетях.

Dmitry Rozhkov. Алексей Митрофанов

Митрофанов ушёл из жизни 25 февраля. Незадолго до смерти его госпитализировали.

«Просто упал, увезли в больницу. Нашли воспаление лёгких, лечили. Тромб», — написали друзья писателя в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Алексей Митрофанов родился 19 июля 1967 года в Москве. Окончил Московский авиационный институт. Работал в Музее истории Москвы, в различных СМИ, на канале «Столица».

Митрофанов — автор 15 книг серии «Прогулки по старой Москве», книги «Повседневная жизнь советской коммуналки», а также книг о Владимире, Тамбове, Калининграде, Ярославле, Смоленске, Калуге. Он написал биографию Владимира Гиляровского для серии «Жизнь замечательных людей» и исполнил роль писателя в собственной телевизионной передаче о нём.

В 2010–2015 годах Митрофанов вёл цикл передач «Хроники московского быта» на телеканале «ТВ Центр», участвовал в проекте «Москва, которой нет».