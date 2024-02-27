Москва, 27 февраля, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Колонна пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» выдвинулась из Ивановской области в Подмосковье для подготовки к участию в параде Победы на Красной площади. Об этом сообщает 27 февраля департамент информации Минобороны РФ.

Кадр из видео

Пункт постоянной дислокации «Ярсов» — город Тейково. Ракетным комплексам предстоит преодолеть 400 км пути по территории трёх областей и выйти на МКАД. Маршрут колонны проходит по федеральной трассе М7.

Приготовления к параду в Москве, отметили в ведомстве, начались в соединении ещё в январе. С военнослужащими парадного расчёта Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) провели подготовку и контрольные занятия, у них приняли зачёты по вождению на автодроме пусковых установок «Ярс».

«Личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в военных парадах на Красной площади в Москве с 2008 года», — говорится в сообщении.

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На пути до Москвы колонна пройдёт около 60 сложных участков, в том числе преодолеет около 20 мостов и переправ. Перед выходом на марш с пусковых установок сняли все секретные части, а механизмы и агрегаты тщательно проверили, передаёт телеканал «Звезда».

По словам старшего колонны парадного расчёта Николая Голубева, военные специалисты обслужили шасси, заменили все жидкости, в том числе масло в двигателе и коробке, проверили рулевое управление.

Готовиться к параду 9 мая расчёты будут в подмосковном Алабино. После парада они вернутся в Тейково и после регламентного обслуживания снова встанут на боевое дежурство.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая 2023 года в параде Победы на Красной площади приняли участие около 10 тыс. военнослужащих и 125 единиц военной техники разных родов войск и соединений. В их числе были средний танк Т-34-85, бронеавтомобиль «Тигр», БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3 и Курганец-2 и танк Т-14 «Армата».