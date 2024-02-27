Иркутск, 27 февраля, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Умер мэр города Саянска Иркутской области Олег Боровский. Об этом 27 февраля сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

Администрация города Саянска Мэр города Саянска Иркутской области Олег Боровский

«Трагическая новость — скоропостижно скончался наш коллега, мэр Саянска Олег Валерьевич Боровский. Это огромная утрата не только для Саянска, но и для всей области», — написал Кобзев.

Он отметил, что Боровский был грамотным руководителем, который много лет управлял городом, развивал его и старался сделать его комфортнее для людей.

Кобзев добавил, что Боровский многое сделал и для бойцов, ездил на передовую, а недавно отвозил очередную партию гуманитарного груза.

Боровский был избран на пост мэра Саянска в 2014 году. В 2019-м он переизбрался на эту должность, на выборах за него проголосовали почти 83% избирателей.