Вашингтон, 27 февраля, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Ситуация, при которой Конгресс США неспособен согласовать меры по охране южной границы и новые средства Украине, не имеет смысла и является проявлением ребячества законодателей. Об этом заявил кандидат в конгрессмены от штата Техас Ли Баузингер.

Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Это ребячество и не является необходимым», — приводит слова Баузингера «РИА Новости».

Он добавил, что поддерживает отправку дополнительной помощи киевскому режиму, но не считает целесообразным поддерживать Израиль.

По его мнению, Конгресс должен предпринять более значимые усилия для обновления иммиграционного процесса в США через принятие единой масштабной реформы.

Как ранее передавало ИА Регнум, нижняя палата Конгресса США 15 февраля ушла на рассчитанный до конца февраля перерыв, не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Парламентарии вернутся к работе 28 февраля. В пресс-службе Белого дома назвали это «бегством на незаслуженный отдых».

Американские конгрессмены не сумели достичь договорённости, чтобы избежать приостановки работы федерального правительства США (шатдауна), говорится в письме лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера.