Барнаул, 27 февраля, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Обвиняемый в подготовке теракта в городе Рубцовске Алтайского края заявил, что изначально должен был провести разведку на «Уралвагонзаводе». Об этом 27 февраля сообщило «РИА Новости».

ФСБ России. Кадр из видео

Он рассказал, что связался с запрещённой террористической организацией через Telegram и хотел поехать в боевое крыло на Украину, но сначала кураторы предложили ему выполнить задание на территории России. Для этого он вернулся из Киргизии, где прятался от мобилизации.

«Я поздно понял, почему они послали меня сюда вообще… У меня есть то, чего нет у них, паспорт российский есть. Украинцу тут вообще делать нечего, просто нечего… Маленький город Рубцовск, там есть «Уралвагонзавод», задание первоначальное с ним было связано, провести там разведку», — сказал мужчина.

Обвиняемый добавил, что позже кураторы поменяли «объект» на администрацию Рубцовска. По его словам, операция со взрывом мэрии была очень рискованной, и шансов выжить у него практически не было.

Также он отметил, что кураторы бросили его, и посетовал, что после задержания они не прислали ему ни одной посылки.

Сейчас в отношении мужчины расследуется ряд уголовных дел, в том числе по статьям о покушении на совершение теракта и незаконном хранении взрывчатых веществ. По совокупности статей ему грозит большой срок — вплоть до пожизненного.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года завербованный за рубежом уроженец Челябинской области намеревался совершить теракт в Алтайском крае по заданию запрещённой проукраинской террористической организации. Для этого он прибыл в регион, чтобы совершить подрыв здания администрации Рубцовска.

Мужчина был задержан оперативными сотрудниками ФСБ России. В ходе проведения обыска по месту его временного пребывания обнаружены и изъяты компоненты и прекурсоры для изготовления самодельного взрывного устройства. Также среди вещей находилось уже готовое кустарно изготовленное взрывчатое вещество массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.