Мадрид, 27 февраля, 2024, 08:18 — ИА Регнум. О нахождении в Испании лётчика-перебежчика из России Максима Кузьминова местные власти знали с первого дня. Об этом сообщила 26 февраля газета El Mundo, ссылаясь на чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум Максим Кузьминов

«Мадрид с первого дня знал о присутствии в Испании пилота», — говорится в статье.

Утверждается, что Кузьминов наделал много шума с деньгами, которыми он распоряжался.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля испанская газета ABC проинформировала о том, что 13 февраля в Вильяхойосе, предположительно, обнаружили тело Кузьминова. На трупе были раны от пуль, погибший лежал на пандусе гаража. Сотрудники испанской полиции подтвердили факт смерти перебежчика, угнавшего в 2023 году российский военный вертолёт Ми-8.

По словам отца Кузьминова, ему больше жалко экипаж вертолёта Ми-8, который погиб от рук ВСУ, чем собственного сына. Мужчина отметил, что те, с кем служил его сын, видели в нём сослуживца, но тот разменялся по мелочи, предав Родину и близких.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что лётчик Максим Кузьминовстал моральным трупом, ещё когда планировал своё преступление.

Об угоне Кузьминовым российского военного вертолёта Ми-8 стало известно в августе 2023 года. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о государственной измене. По словам лётчика, за предательство он получил от Киева $500 тыс. (48,7 млн рублей). Находившихся в вертолёте штурмана Хушбахта Турсунова и бортового техника Никиту Кирьянова, которые не знали о планах перебежчика, расстреляли после приземления на контролируемой Киевом территории.