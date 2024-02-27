Париж, 27 февраля, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Французский правозащитник Арно Кларсфельд, занимавший должность советника экс-президента Франции Николя Саркози, назвал противоречивым для Европы молчание о сносе и переименовании советских памятников на Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровцы на Украине

«Европа была построена на победе над нацизмом, и для нынешней Европы противоречиво добровольно хранить молчание в то время, как с 2014 года украинский режим сносит памятники в честь победы над нацизмом», — указал Кларсфельд.

Он также напомнил, что власти Украины воздвигают монументы и переименовывают улицы и стадионы в честь украинских националистов, сотрудничавших с нацистами во времена Второй мировой войны. Кларсфельд подчеркнул, что эту проблему необходимо обсуждать, если Украина хочет стать частью Европейского союза.

Как передавало ИА Регнум, бороться с памятниками российским и советским деятелям на Украине начали в 2014 году. К началу 2022 года киевские власти снесли на подконтрольных им территориях более 2,5 тысячи памятников и изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тысяч улиц. После начала специальной военной операции на Украине приняли закон, упрощающий процедуру получения разрешения на снос памятников, имеющих отношение к российской и советской истории и культуре.

Президент России Владимир Путин во время выступления на параде Победы на Красной площади назвал снос памятников и мемориалов преступлением и надругательством над подвигами советских воинов. Также глава государства напомнил, что в ряде стран создают настоящий культ нацистов и их пособников, пытаясь стереть память и оболгать подлинных героев.