Москва, 27 февраля, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Сил специальных операций, 27 февраля сообщило в своём Telegram-канале российское оборонное ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

«Поздравляю вас с праздником! Благодарю за самоотверженную службу! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо нашего Отечества!» — говорится в обращении.

Шойгу подчеркнул, что Силы специальных операций являются высокопрофессиональным видом войск и выполняют самые сложные задачи по защите России. Министр добавил, что бойцы этих подразделений демонстрируют безупречную выучку, а также проявляют мужество и героизм в ходе специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин выступил с видеобращением, в котором поздравил личный состав Сил специальных операций с их профессиональным праздником. Глава государства выразил благодарность военнослужащим за добросовестную службу, верность присяге и долгу.

26 февраля Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й армии Южного военного округа в зоне спецоперации. Он заслушал доклад командующего армией об обстановке и дальнейших действиях.

Кроме того, Герасимов вручил отличившимся бойцам ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость».