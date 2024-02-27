Москва, 27 февраля, 2024, 07:08 — ИА Регнум. Мошенники используют поддельные банковские приложения не только для воровства средств со счетов, но и для дистанционно управлять смартфонами граждан, сообщил журналистам директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

Pixabay.com Мобильный телефон

По его словам, злоумышленники, получая доступ к устройству, могут вымогать денег у знакомых жертвы или совершать хакерские атаки.

«При скачивании поддельного банковского приложения мошенники могут получить доступ не только к вашим финансам, но и к управлению самим телефоном. Его могут использовать для вымогания средств у ваших знакомых и даже использовать для DDoS-атак на других пользователей», — сказал эксперт в разговоре «РИА Новости».

Морев предупредил, что аферисты часто пишут гражданам в социальных сетях от лица якобы официальных сообществ банков. Для этого они используют в оформлении пабликов логотипы и названия организации. Специалист посоветовал блокировать такие группы и информировать о подобных случаях представителей банков.

Кроме того, он подчеркнул, что можно наткнуться на подозрительных сайтах или в мессенджерах, а также в рекламе внутри других сервисов. По словам Морева, пользователям следует обращать внимание на неверные символы, значки или некачественные иллюстрации в тех программах, которые они собираются скачивать на смартфон.

Помимо этого эксперт порекомендовал не давать доступ к системным функциям указанным приложениям, если они уже оказались установлены в гаджете. Специалист добавил, что такие приложения следует удалить, на устройстве — запустить сканирование антивирусом и сменить все пароли.

Морев также посоветовал гражданам, которые столкнулись с такой ситуацией, обратиться в банк для перевыпуска их карт.

Как сообщало ИА Регнум, в середине января Банк России предупредил о том, что граждане РФ могут столкнуться с новым видом мошенничества, при котором преступники для обмана имитируют голоса родных и знакомых жертвы. С этой целью аферисты применяют специальные программы.

9 февраля появилась информация о том, что в Москве мошенники используют новый способ обмана граждан. Преступники пользуются тем, что власти страны собираются ужесточить борьбу с «серыми сим-картами» и усилить контроль над тем, чтобы каждая новая сим-карта приобреталась по паспорту.