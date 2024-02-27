Наступивший, 734-й день специальной военной операции (СВО) на Украине совпал с профессиональным праздником — Днём Сил специальных операций, учреждённом в 2015 году. Это торжество посвящено военнослужащим, которые выполняют особые миссии в сложных и опасных условиях. В своём поздравлении по этому случаю президент России Владимир Путин высказал особые слова благодарности воинам — участникам СВО.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«На самых опасных участках — на передовой, в глубоком тылу противника, в рейдах и стремительных атаках — вы с честью выполняете поставленные задачи, действуете смело, грамотно, решительно», — подчеркнул верховный главнокомандующий ВС РФ. Он также напомнил, что подразделения Сил специальных операций, защищавшие жителей Крыма и Севастополя от угроз националистов и карателей, сегодня показывают «примеры героизма и отваги в боях с неонацистами».

Тем временем Минобороны 27 февраля известило об успехах расчётов реактивных систем залпового огня «Град» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ на запорожском участке фронта. Артиллеристы поразили живую силу противника в опорном пункте у населённого пункта Вербовое.

На краснолиманском направлении отличились экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России. Отмечается, что удар по опорному пункту и живой силе украинских войск нанесён неуправляемыми авиационными ракетами С-8 на предельно малой высоте в 25 метров.

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