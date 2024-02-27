Дублин, 27 февраля, 2024, 06:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал покинувших родину украинцев вернуться и отправиться в зону боевых действий, сообщила 26 февраля ирландская газета The Irish Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

При этом Кулеба заявил, что украинские власти уважают выбор каждого человека, но призывают всех, кому небезразлична судьба Украины, подумать над возможностью возвращения домой в самое ближайшее время.

«Мы понимаем, что некоторые люди не могут иметь такого выбора из-за состояния здоровья или других обстоятельств. Но тех, кто имеет выбор, мы приглашаем вернуться и помочь Украине», — подчеркнул он.

Часть украинцев по разным причинам даже не рассматривают вариант возвращения обратно, но есть и те, кто колеблется, добавил министр.

Как сообщало ИА Регнум, после бегства украинской армии из Авдеевки (ДНР) в интервью American Broadcasting Company Дмитрий Кулеба выразил мнение о том, что потерянные ВСУ территории не имеют стратегического значения. По словам министра иностранных дел Украины, общая стабильность на линии фронта якобы сохранилась.

В январе во время визита в Киев верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отметил, что только за месяц около 6,3 млн человек покинули Украину, всего беженцами стали почти 10 млн граждан страны. При этом никакого массового движения к возвращению на привычное место жительства не фиксировалось. По словам верховного комиссара, интерес к Украине снижается на фоне продолжающихся боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа на Ближнем Востоке.