Флорида, США, 27 февраля, 2024, 06:40 — ИА Регнум. Старший сын бывшего президента США Дональда Трампа предприниматель Дональд Трамп — младший получил по почте конверт с неизвестным порошком. К его дому были направлены экстренные службы, сообщило 26 февраля американское издание The Daily Beast со ссылкой на представителя политика.

Gage - Gage Skidmore Дональд Трамп-младший

Представитель бизнесмена уточнил, что власти пока не знают, что конкретно было в письме, но порошок при этом не является «смертельно опасным».

По данным издания, Трамп-младший открыл письмо в своём доме в штате Флорида, после чего белый порошок разлетелся по комнате. Чуть позже возле дома появились пожарные машины и люди в защитных костюмах.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2018 года неизвестные также отправили по почте Дональду Трампу-младшему конверт с неизвестным порошком. Почтовое отправление вскрыла его жена Ванесса, которую после пришлось госпитализировать. Оказалось, что порошок был безопасным. Также в конверте находилось письмо с оскорблениями в адрес Трампа-младшего. Издание The New York Post со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнило, что на конверте стоял штемпель почтового отделения Бостона.

В ноябре 2023 года письма с неизвестным веществом получили представители местных избирательных комиссий как минимум в четырёх штатах США. По данным газеты The New York Times, белый порошок содержал наркотическое вещество.