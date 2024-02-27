Свердловская область, 14 декабря, 2010, 13:06 — ИА Регнум. Внесение в закон "Об основных гарантиях избирательных прав граждан" поправок, предусматривающих выборность половины состава муниципальных дум по партийным спискам упростит победу на выборах для "Единой России", считает свердловский политолог Фёдор Крашенинников. По его словам, в условиях доминирования "Единой России" в исполнительной власти принятие поправок фактически обернется только созданием более комфортных условий для "партии власти", так как в условиях падения рейтинга проводить своих людей по одномандатным округам ей проще, чем любой оппозиции, передает корреспондент ИА REGNUM. "То есть в данной ситуации одномандатные округа будут лишь страховкой для "партии власти" на тот случай, если по партийным спискам они не смогут набрать большинство. Математика тут простая: если партия набрала 35% - это мало, а 35% за кандидата в одном конкретном округе - это вполне даже и победа", - сказал Крашенинников.
Напомним, президент России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу проект поправок к закону "Об основных гарантиях избирательных прав граждан". Суть поправок заключается в том, что в составе представительных органов муниципальных районов и городских округов, включающих 20 и более депутатов, как минимум половина мест будет распределяться по результатам голосования по партийным спискам.