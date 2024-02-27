Свердловская область, 14 декабря, 2010, 13:06 — ИА Регнум. Внесение в закон "Об основных гарантиях избирательных прав граждан" поправок, предусматривающих выборность половины состава муниципальных дум по партийным спискам упростит победу на выборах для " Единой России ", считает свердловский политолог Фёдор Крашенинников . По его словам, в условиях доминирования "Единой России" в исполнительной власти принятие поправок фактически обернется только созданием более комфортных условий для "партии власти", так как в условиях падения рейтинга проводить своих людей по одномандатным округам ей проще, чем любой оппозиции, передает корреспондент ИА REGNUM. "То есть в данной ситуации одномандатные округа будут лишь страховкой для "партии власти" на тот случай, если по партийным спискам они не смогут набрать большинство. Математика тут простая: если партия набрала 35% - это мало, а 35% за кандидата в одном конкретном округе - это вполне даже и победа", - сказал Крашенинников.

Напомним, президент России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу проект поправок к закону "Об основных гарантиях избирательных прав граждан". Суть поправок заключается в том, что в составе представительных органов муниципальных районов и городских округов, включающих 20 и более депутатов, как минимум половина мест будет распределяться по результатам голосования по партийным спискам.