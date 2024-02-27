Гавана, 27 февраля, 2024, 05:21 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провёл переговоры с президентом Куба Мигелем Диас-Канелем. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе Совбеза России.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

«В Гаване секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева принял президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес. Рассмотрены вопросы практического взаимодействия России и Кубы в области безопасности, экономики и культуры», — приводит текст заявления пресс-службы «РИА Новости».

Отмечается, что стороны в очередной раз подчеркнули свою приверженность развитию и углублению российско-кубинского многопланового взаимодействия и сотрудничества, а также указали на то, что Россия и Куба являются надёжными союзниками.

Как передавало ИА Регнум, на прошлой неделе Кубу посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства провёл переговоры с президентом республики Мигелем Диас-Канелем, также с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей. Как напомнили в Министерстве иностранных дел РФ, власти Кубы, несмотря на давление со стороны Запада, открыто придерживаются позиции о том, что Соединённые Штаты Америки спровоцировали нынешний конфликт на Украине из-за расширения НАТО и игнорирования требований гарантий безопасности России.