Лос-Анджелес, США, 27 февраля, 2024, 05:31 — ИА Регнум. В одной из больниц Лос-Анджелеса в возрасте 87 лет умер американский актёр Чарльз Диркоп, сообщило 26 февраля издание The Hollywood Reporter со ссылкой на его дочь Линн.

Кадр из фильма Актёр Чарльз Диркоп

По её словам, недавно Чарльз Диркоп пережил сердечный приступ и пневмонию.

Диркоп стал известен благодаря ролям в фильмах «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969 год), «Афера» (1973), «Джеймс Дин» (2001). Также он играл в сериалах «Звёздный путь» (1966-1969), «Женщина-полицейский» (1974-1978), «Трудные времена на планете Земля» (1989) и «Скорая помощь» (1994-2009).

Всего за свою 58-летнюю карьеру Чарльз Диркоп сыграл в почти 120 фильмах и сериалах.

Скончался актёр 25 февраля.