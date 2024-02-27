Афины , 27 февраля, 2024, 05:03 — ИА Регнум. Европейские страны в течение нескольких месяцев могут прийти к согласию по конфискации прибыли от российских активов с целью создания фонда для Украины, заявил спецпосланник Греции по Украине Спирос Лампридис.

Сергей Корсун ИА Регнум ЕС, золото-валютные резервы России, грабеж, санкции

«Мы собираемся сделать это, вопрос нескольких месяцев», — рассказал дипломат в интервью Agence France-Presse.

По его словам, данное решение касается суммы от 50 до 60 млрд евро.

Как сообщало ИА Регнум, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия может симметрично ответить на любые действия с её замороженными за рубежом активами. Он добавил, что другие страны сделали выводы и стали предпринимать определённые действия в связи с историей с российскими активами. В частности, Китай сокращает своё участие в американских бумагах.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 23 февраля отметила, что американские власти столкнулись с проблемами в намерении конфисковать замороженные суверенные российские активы. США вынуждены признать, что изъять средства оказалось не так просто, как ранее считал Вашингтон, признала она.

По информации Минфина РФ, страны Запада после начала спецоперации на Украине заморозили примерно половину золотовалютных резервов России — около $300 млрд. Большая часть из них находится в ЕС, в том числе в Бельгии в международном депозитарии Euroclear. США заморозили активы на $5–6 млрд, также замороженные активы есть в Японии и Канаде.