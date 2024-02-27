Вашингтон, 27 февраля, 2024, 04:43 — ИА Регнум. Лидер палестинского радикального движения ХАМАС Яхья Синвар скрывается в сети туннелей на юге сектора Газа в окружении заложников, написала 26 февраля газета The Washington Post со ссылкой на израильских и американских чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«Израильские военные уверены в том, что лидер ХАМАС Яхья Синвар, предполагаемый организатор атак 7 октября, прячется внутри лабиринтной сети туннелей на юге Газы. Однако он окружён живым щитом из заложников, предназначенным для того, чтобы препятствовать операциям по его захвату или убийству», — отметили авторы в статье со ссылкой на израильских официальных лиц.

Предполагается, что Синвар может находиться в туннелях под родным городом Хан-Юнис. Израильская военная операция на территории анклава не может быть завершена до тех пор, пока лидер ХАМАС не будет схвачен, ликвидирован или больше не сможет руководить движением, указали источники.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил на утверждение военно-политическому кабинету план обустройства сектора Газа после победы над палестинским движением ХАМАС. Согласно документу, в анклаве проведут демилитаризацию и дерадикализацию. Только после этого Тель-Авив разрешит начать восстановление региона. Также план предусматривает, что Израиль оставит за собой полную свободу действий на территории палестинского анклава на неограниченный срок. Кроме того, на границе между сектором Газа и Египтом собрались установить «южный заслон», чтобы помешать усилению террористических группировок. В завершение говорится, что Израиль продолжит сопротивляться одностороннему признанию палестинского государства.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября 2023 года после того, как боевики ХАМАС вторглись на израильскую территорию, убивая и захватывая жителей. Израиль в ответ на это начал войну в секторе Газа. Президент России Владимир Путин назвал атаку палестинских боевиков беспрецедентной, но подчеркнул, что Тель-Авив отвечал достаточно жёстко. Российский лидер призвал к началу разрешения палестино-израильского конфликта с помощью переговоров.