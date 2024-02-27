Париж, 27 февраля, 2024, 04:34 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон 26 февраля заявил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать коалицию для поставок киевской армии ракет среднего и дальнего действия.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета

По словам Макрона, это будет девятая коалиция для глубоких ударов бомбами и ракетами дальнего действия. На данный момент у стран Запада было восемь подобных коалиций.

«Мы организуем эту коалицию, чтобы привлечь все страны, у кого есть возможности, и начать поставки новых вооружений», — заявил французский президент журналистам после конференции по поддержке Украины, которая проходила в Париже.

Как сообщало ИА Регнум, Западные союзники определятся с третьими странами для их дальнейшего привлечения к поставкам боеприпасов Украине, заявил также Макрон.

Немецкое издание Tagesschau 24 февраля написало о невозможности победы ВСУ даже с миллионом снарядов. Военный эксперт Хендрик Реммель отметил, что у российской армии такое превосходство в артиллерийских боеприпасах, которое ВСУ не сумеют преодолеть. По его словам, одного миллиона снарядов не хватит Украине, чтобы сравняться с российским темпом стрельбы.

26 февраля на открытии конференции по Украине президент Франции утверждал, что западные страны не намерены начинать «войну с русским народом» и будут работать над избежанием эскалации конфликта на Украине.