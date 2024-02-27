Авдеевка, ДНР, 27 февраля, 2024, 04:25 — ИА Регнум. Украинские войска применили в боях под Авдеевкой не менее взвода американских танков Abrams, потому что других у них на данном участке фронта не осталось, заявил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Иван Шилов ИА Регнум Уничтоженный танк Abrams

«На авдеевском направлении ВСУ применили не менее взвода танков Abrams американского производства — это три или четыре машины. Ранее они упорно держали их в резерве, однако им пришлось их задействовать, так как на этом участке благодаря нашим военным у них кончились все другие танки», — сказал аналитик «РИА Новости».

У танков Abrams M1A1 FEP, которые применяют ВСУ, имеется урезанная версия бронирования. Эти танки не оснащены комплектом защиты сверху и не имеют средств противодействия БПЛА, для российских военных Abrams скорее лёгкая цель, констатировал Мураховский.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля в интернете появились кадры первого подбитого американского танка, который был поражён сверху FPV-дроном (после чего уже получил дополнительный выстрел из РПГ). Российские военные уничтожили Abrams в районе Авдеевки (ДНР), сделал это боец с позывным Рассвет 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

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В Пентагоне предпочли не комментировать сообщения об уничтоженном в зоне спецоперации танке Abrams. Представитель Пентагона отметил, что данный вопрос находится в сфере компетенции ВСУ.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко предложил первый подбитый в зоне СВО американский танк Abrams поставить рядом с посольством США в Москве, это показали бы все ведущие телеканалы. Данная боевая машина, по его словам, интересна для изучения, выяснения сильных и слабых мест, возможного более детального рассмотрения конструкции и особенностей. Аналитик уточнил, что Abrams, как и любая другая бронетехника, уязвим, не является «неким волшебным оружием».