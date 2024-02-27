Аналитик назвал причину применения ВСУ танков Abrams под Авдеевкой
Мураховский: ВСУ применили под Авдеевкой танки Abrams из-за отсутствия других
Авдеевка, ДНР, 27 февраля, 2024, 04:25 — ИА Регнум. Украинские войска применили в боях под Авдеевкой не менее взвода американских танков Abrams, потому что других у них на данном участке фронта не осталось, заявил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
«На авдеевском направлении ВСУ применили не менее взвода танков Abrams американского производства — это три или четыре машины. Ранее они упорно держали их в резерве, однако им пришлось их задействовать, так как на этом участке благодаря нашим военным у них кончились все другие танки», — сказал аналитик «РИА Новости».
У танков Abrams M1A1 FEP, которые применяют ВСУ, имеется урезанная версия бронирования. Эти танки не оснащены комплектом защиты сверху и не имеют средств противодействия БПЛА, для российских военных Abrams скорее лёгкая цель, констатировал Мураховский.
Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля в интернете появились кадры первого подбитого американского танка, который был поражён сверху FPV-дроном (после чего уже получил дополнительный выстрел из РПГ). Российские военные уничтожили Abrams в районе Авдеевки (ДНР), сделал это боец с позывным Рассвет 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
В Пентагоне предпочли не комментировать сообщения об уничтоженном в зоне спецоперации танке Abrams. Представитель Пентагона отметил, что данный вопрос находится в сфере компетенции ВСУ.
Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко предложил первый подбитый в зоне СВО американский танк Abrams поставить рядом с посольством США в Москве, это показали бы все ведущие телеканалы. Данная боевая машина, по его словам, интересна для изучения, выяснения сильных и слабых мест, возможного более детального рассмотрения конструкции и особенностей. Аналитик уточнил, что Abrams, как и любая другая бронетехника, уязвим, не является «неким волшебным оружием».