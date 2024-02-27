Вашингтон, 27 февраля, 2024, 04:20 — ИА Регнум. Сухопутные войска США подготовили на 280 страницах доклад о российских Вооруженных силах, структуре, тактике действий, вооружении, но при этом не упомянули о конфликте на Украине.

Mil.ru ВС РФ

«Российская тактика» — под таким названием опубликован свод данных о ВС РФ. Он заявлен как учебное пособие для военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров.

В работе американских военных разбирается тактика, организация и действия российской армии, описывается, как она стала бы воевать, согласно своей доктрине. Используются российские тактические концепции, применяемые при подготовке и на учениях, в первую очередь для крупномасштабных военных операций.

Публикация включает разнообразные данные — от мест постоянной дислокации воинских частей до тактико-технических характеристик российских вооружений.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский растерял решимость и стал выглядеть измотанным. Об этом написала британская газета Guardian, ссылаясь на источники из его окружения.

Зеленский 25 февраля заявил, что потери ВСУ с начала СВО составили 31 тыс. военных. Он отметил, что также есть данные по раненым и пропавшим без вести, но он не называет их по разным причинам.

Украинский лидер, комментируя освобождение российскими войсками Авдеевки, ранее заявил, что отступление ВСУ якобы стало следствием нехватки вооружений, и сделал из этого вывод, что ответственность за сдачу города лежит не на Киеве.