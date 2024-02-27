Париж, 27 февраля, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон своим заявлением о якобы грядущем нападении России на Европу призван втянуть французов в мировую войну, считает лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Сергей Корсун ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Так что? Мы ведём войну? Третью мировую?! Очевидно, это и есть цель (Макрона. — Прим. ред.)», — написал Филиппо в соцсети X.

По мнению политика, Франции необходимо отказаться от дальнейшей поддержки Украины и покинуть НАТО.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля после конференции по поддержке Украины в Париже Эммануэль Макрон заявил, что руководители стран Евросоюза обсудили тему возможной отправки своих военных на Украину, но общего мнения пока нет. Участники конференции, по его словам, много говорили в свободной форме об отправке войск на Украину. При этом французский лидер подчеркнул, что Россия не должна выйти из конфликта победителем.

Также Макрон сообщил о создании девятой коалиции среди западных союзников Украины по поставкам ВСУ ракет и бомб средней и большой дальности.

Многие государства поддерживают Россию из-за чёткой антиимпериалистической и антиколониалистской позиции, отметили в турецком издании DikGAZETE. Авторы подчеркнули, что Москва предпочитает общаться со всеми на равных и прилагает все усилия, чтобы защитить международно-правовые нормы, тогда как «некоторые известные страны» пытаются навязать миру свои правила. Изолировать Россию оказалось невозможно. Несмотря на санкции, Российская Федерация поднялась на пятое место в мире в рейтинге стран по величине валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности, в то время как Европа занимает третье место по всем этим параметрам, указали в материале.