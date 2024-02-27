Подбитый танк Abrams предложили поставить у посольства США в Москве
Подбитый в Авдеевке танк Abrams предложили поставить у посольства США в Москве
Москва, 27 февраля, 2024, 03:54 — ИА Регнум. Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко предложил первый подбитый в ходе спецоперации американский танк Abrams поставить рядом с посольством США в Москве.
По мнению эксперта, танк интересен для изучения, выяснения сильных и слабых мест, возможного более детального рассмотрения конструкции и особенностей.
«Также установить Abrams напротив американского посольства, символически это тоже имело бы большое психологическое значение. Это показали бы все ведущие телеканалы», — сказал Коротченко ТАСС.
Аналитик уточнил, что этот танк, как и любая другая бронетехника, уязвим, не является «неким волшебным оружием».
Как сообщало ИА Регнум, в районе Авдеевки (ДНР) российские военные уничтожили первый танк Abrams. Это сделал боец 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под командованием офицера с позывным Рассвет. Информацию подтвердил советник главы ДНР Ян Гагин.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новость об уничтожении «Абрамса», напомнил, что российские военные были уверены в уязвимости американских танков и в том, что они будут гореть так же, как и другие поставляемые киевскому режиму боевые машины.