Москва, 27 февраля, 2024, 03:54 — ИА Регнум. Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко предложил первый подбитый в ходе спецоперации американский танк Abrams поставить рядом с посольством США в Москве.

Американский танк M1A1 Abrams

По мнению эксперта, танк интересен для изучения, выяснения сильных и слабых мест, возможного более детального рассмотрения конструкции и особенностей.

«Также установить Abrams напротив американского посольства, символически это тоже имело бы большое психологическое значение. Это показали бы все ведущие телеканалы», — сказал Коротченко ТАСС.

Аналитик уточнил, что этот танк, как и любая другая бронетехника, уязвим, не является «неким волшебным оружием».

Как сообщало ИА Регнум, в районе Авдеевки (ДНР) российские военные уничтожили первый танк Abrams. Это сделал боец 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под командованием офицера с позывным Рассвет. Информацию подтвердил советник главы ДНР Ян Гагин.

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В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новость об уничтожении «Абрамса», напомнил, что российские военные были уверены в уязвимости американских танков и в том, что они будут гореть так же, как и другие поставляемые киевскому режиму боевые машины.