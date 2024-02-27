Москва, 27 февраля, 2024, 03:04 — ИА Регнум. По улицам Москвы проехал предназначенный для нанесения ядерных ударов подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс» с многоцелевой машиной сопровождения, сообщили 27 февраля в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета Ярс

Уточняется, что ПГРК направлен в Подмосковье в рамках подготовки к Параду Победы на Красной площади.

Маршрут колонны проходит по трассе М7 — из города Тейково Ивановской области в направлении Московской области.

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Как сообщало ИА Регнум, 9 мая 2023 года на Красной площади в Москве прошёл военный парад под командованием главкома Сухопутных войск генерала армии Олега Салюкова, принимал парад министр обороны РФ Сергей Шойгу. Участие в параде приняли порядка 10 тыс. военнослужащих и 125 единиц военной техники разных родов войск и соединений, в том числе Т-34-85, бронеавтомобиль «Тигр», БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3 и Курганец-2 и танк Т-14 «Армата».

Парад 2023 года в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стал самым изысканным и вышел за пределы воображения многих людей, отметил китайский обозреватель Сун Чжунпин. Он отдельно выделил обращение президента России Владимира Путина, основными темами которого стали отвага, уверенность и решимость.