Москва, 27 февраля, 2024, 02:34 — ИА Регнум. Правительство России вводит с 1 марта 2024 года шестимесячный запрет на экспорт бензина. Временный запрет не коснётся уже согласованных поставок в Узбекистан, Монголию, Абхазию, Южную Осетию и страны ЕАЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Глава Правительства Михаил Мишустин одобрил такие меры.

Также кабмин увеличит норматив продаж дизеля на бирже на 16%, сообщает РБК.

Автором инициативы выступил вице-премьер Александр Новак. Она связана с наступлением сезона повышенного спроса на топливо. Новак рекомендовал принять меры для стабилизации цен на внутреннем рынке.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября 2023 года российское правительство отменило временные ограничения на экспорт бензина из России. Решение приняли в связи с насыщенным внутренним рынком.

Временный запрет на экспорт топлива Россия ввела 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке. В результате с начала запрета экспорта биржевые оптовые цены на бензин существенно снизились.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому иностранным лицам разрешается совершать сделки с акциями нефтяной компании «Русснефть».

В 2023 году Путин отмечал, что российский топливно-энергетический комплекс успешно справляется с давлением санкций и чувствует себя уверенно. Глава государства подчеркнул, что российские нефтяные компании находят новых партнёров, при необходимости меняя логистику экспорта.