* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Дубай, ОАЭ, 27 февраля, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Концерт 70-летнего Бориса Гребенщикова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который был запланирован на 28 февраля в Дубае, отменён из-за состояния здоровья артиста. Об этом сообщается на сайте сервиса продажи билетов Tickets FY.

Grebenshikovb Борис Гребенщиков

«В связи с состоянием здоровья Гребенщикова мы вынуждены сообщить об отмене его концерта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что деньги за купленные билеты будут возвращены зрителям в течение трёх рабочих дней.

Как сообщало ИА Регнум, Гребенщиков объяснил в интервью Forbes Talk, почему не может вернуться в Россию. Он считает, что ему запретят давать концерты. Он проживает в Лондоне.

Музыкант добавил, что эмигрантом себя никогда не считал. Он отметил, что комфортно себя чувствует за границей, путешествуя по миру. Как отметил исполнитель, он не перестаёт чувствовать себя русским, но живёт в мире.

В интервью Financial Times он объяснил причину отказа от выступлений на Украине. Артист заявил, что не разделяет негативного мнения большинства жителей страны о русских.

После начала спецоперации, в марте 2022 года, музыкант отменил все концерты в России и покинул страну. В мае 2023 года в отношении Гребенщикова завели дело о дискредитации ВС России и оштрафовали на 50 тыс. рублей. Он негативно оценил в интервью действия российских военных.