Москва, 27 февраля, 2024, 00:53 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в своём видеообращении поздравил личный состав Сил специальных операций с профессиональным праздником, выразил благодарность за добросовестную службу, за верность присяге и долгу, отметил мужество воинов в боях с неонацистами.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Российский лидер заявил, что бойцы с честью выполняют поставленные задачи и готовы отстаивать национальные интересы России в любой точке мира.

Особые слова благодарности Путин выразил участникам спецоперации на Украине.

«На самых опасных участках — на передовой, в глубоком тылу противника, в рейдах и стремительных атаках — вы с честью выполняете поставленные задачи, действуете смело, грамотно, решительно», — сказал президент, добавив, что такие высокие качества, особая закалка всегда отличали бойцов и командиров Сил специальных операций, которые защищали жителей Крыма и Севастополя от угроз националистов и карателей, проявили себя в борьбе с терроризмом в Сирии, а на данный момент в ходе СВО показывают примеры героизма и отваги в боях с неонацистами.

По словам главы государства, подразделения Сил специальных операций доказали, что готовы по первому приказу встать на защиту Родины, а решение об их создании было продиктовано временем, необходимостью эффективно отвечать на новые вызовы.

«За короткий срок вы с честью прошли период становления, обеспечили преемственность и развитие уникальных традиций отечественного спецназа, достойно приняли боевое крещение и стали мощной ударной силой нашей армии», — отметил Владимир Путин.

Президент заверил, что государство и дальше будет укреплять Силы специальных операций, повышать их мобильность, ударный потенциал, оснащать оружием и техникой нового поколения. Это, по словам Путина, один из ключевых приоритетов долгосрочного развития армии и флота.

«Подразделения Сил специальных операций всегда на боевом посту. Благодарю за службу. Желаю личному составу и ветеранам Сил специальных операций крепкого здоровья и успехов, благополучия вашим близким. С праздником!» — добавил Владимир Путин.

День Сил специальных операций отмечается 27 февраля с 2015 года.

Как сообщало ИА Регнум, начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й армии Южного военного округа в зоне проведения специальной военной операции.

Он заслушал доклад командующего армией, а также наградил отличившихся военнослужащих. Он вручил ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» и поблагодарил бойцов за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.

Министр обороны России Сергей Шойгу 24 февраля в ходе визита в штаб группировки «Центр» наградил отличившихся командиров именным оружием. Также министр пообщался с военнослужащими и поблагодарил за образцовое выполнение боевых задач.

В штабе объединённой группировки войск Вооружённых сил РФ 23 февраля Шойгу вручил государственные награды участникам СВО. После завершения церемонии Шойгу и Герасимов поздравили участников спецоперации с Днём защитника Отечества. Они поблагодарили военнослужащих за добросовестную службу.