Вашингтон, 27 февраля, 2024, 00:44 — ИА Регнум. Тель-Авив планирует поставить Киеву системы предупреждения о ракетных ударах, заявил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН постоянный представитель Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан.

United Nations Заседании сессии ГА ООН

«Израиль <…> работает над предоставлением Украине систем раннего предупреждения для защиты гражданских лиц от «неизбирательных ударов» России ракетами и беспилотниками», — сказал он.

Эрдан добавил, что Израиль развивает исследования в этой сфере и готов поделиться потенциалом с Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России неоднократно подчёркивало, что ВС РФ наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Только в период с 27 января по 3 февраля российские войска нанесли 37 ударов по центрам принятия решений на украинской территории, объектам ВПК и арсеналам ВСУ, уточнили в ведомстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в ходе СВО российские военные не бьют по социальным объектам, по жилым кварталам и по мирному населению. Это кардинально отличает российских военных от ВСУ, отметили в Кремле.