Париж, 27 февраля, 2024, 00:32 — ИА Регнум. Мира на Украине не удастся достичь без участия в переговорах президента России Владимира Путина, заявил участвующий в проходящей в Париже конференции в поддержку Украины федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Bundeskanzleramt.gv.at Карл Нехаммер

«Путин также нужен за столом переговоров, потому что иначе мы не достигнем мира», — приводит его слова портал Exxpress.

Также Нехаммер не стал отрицать возможность новой встречи с российским лидером, если это было бы полезно.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля 2022 года Владимир Путин провёл переговоры с новым канцлером Австрии Карлом Нехаммером, которые продолжалась в пределах полутора часов. При этом, по просьбе австрийской стороны, переговоры проходили в закрытом режиме. После беседы Карл Нехаммер назвал переговоры очень жёсткими и открытыми.

Швейцарский министр иностранных дел Иньяцио Кассис 24 февраля заявил, что есть порядка десяти мирных планов по урегулированию ситуации на Украине, часть из них не разглашают. Он отметил, что к лету планируют провести в Швейцарии «мирную конференцию» по Украине. Об этом саммите просил Киев. По словам Кассиса, украинскую проблему невозможно решить без участия России.

Москва неоднократно заявляла о том, что никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Президент России Владимир Путин в очередной раз сказал об этом 20 февраля на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Законодательный запрет на переговоры с Россией установил киевский режим.