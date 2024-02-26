Москва, 27 февраля, 2024, 00:27 — ИА Регнум. По итогам завершившегося регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 26 февраля определились все пары первого раунда Кубка Гагарина.

Skitterphoto Хоккей

На первом месте в таблице Восточной конференции магнитогорский «Металлург», он встретится 1 марта с «Амуром» (8-е место) из Хабаровска.

Московское «Динамо» в первом раунде плей-офф также 1 марта сыграет с минским «Динамо» (8).

Остальные пары определились так — Западная конференция: петербургский СКА (2) — «Торпедо» (Нижний Новгород, 7), ярославский «Локомотив» (3) — московский ЦСКА (6), «Спартак» (Москва, 4) — «Северсталь» (Череповец, 5).

Восточная конференция: «Авангард» (Омск, 2) — «Лада» (Тольятти, 7), «Салават Юлаев» (Уфа, 3) — «Трактор» (Челябинск, 6), «Ак Барс» (Казань, 4) — «Автомобилист» (Екатеринбург, 5).

Плей-офф КХЛ стартует 29 февраля и продлится до четырёх побед. Завершится сезон 29 апреля.

Во втором раунде плей-офф команды Запада и Востока сыграют против друг друга.

Как сообщало ИА Регнум, московский хоккейный клуб «Динамо» фактически стал обладателем Кубка континента, досрочно победив в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это произошло в результате поражения 25 февраля петербургского СКА в матче с китайским «Куньлунь Ред Стар».

25 февраля также прошёл матч КХЛ между екатеринбургским клубом «Автомобилист» и ярославским «Локомотивом». Железнодорожники уступили в гостях со счётом 2:0. «Локомотив» завершил турнир на третьем месте в Западной конференции, заработав за 68 игр 93 очка. «Автомобилист» с 82 баллами на пятом месте на Востоке.