Москва, 27 февраля, 2024, 00:04 — ИА Регнум. Заявление Совета НАТО — Украина по случаю второй годовщины начала специальной военной операции является классическим примером антироссийской пропаганды и дезинформации, прокомментировала 26 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Совет НАТО — Украина 24 февраля выпустил заявление относительно второй годовщины начала СВО. Это очередной классический пример антироссийской пропаганды и дезинформации. Всё представляется в ложном свете. Россия вновь обвиняется во «вторжении», «незаконной аннексии» Крыма, «интервенции» в Донбассе. Нашей стране приписываются «попытки подорвать государственность Украины», — приводится заявление дипломата на сайте МИД РФ.

Захарова напомнила, что удар по украинской государственности был нанесён инспирированным и поддержанным Западом антиконституционным госпереворотом. Украину начала разрушать не Россия, а пришедший к власти в феврале 2014 года националистический режим, который и развязал конфликт, объявил вне закона миллионы русскоговорящих сограждан, до сих пор покрывающий кровавые преступления в Киеве, Одессе, Донбассе и других населённых пунктах, ограничивает права национальных меньшинств и свободу вероисповедания. Но и этим перечень преступлений киевского режима против собственного народа не заканчивается, подчеркнула Захарова.

В заявлении говорится, что Россия «не продемонстрировала никакой истиной открытости к справедливому и прочному миру», однако ещё в конце 2021 года российская сторона передала США и НАТО проекты договоров, предусматривавших гарантии безопасности для РФ, напомнила дипломат. Основными положениями были отказ альянса от расширения, размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и отвод потенциалов и инфраструктуры блока на позиции 1997 года. Эти шаги могли обеспечить деэскалацию, но натовцы оказались не готовы к серьёзному диалогу и учёту озабоченностей России, добавила Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что достигнутые в марте 2022 года в Стамбуле между Россией и Украиной договорённости об урегулировании конфликта были торпедированы на тот момент премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, он фактически запретил киевским подопечным продолжать переговоры с Москвой. Слова западников о желании независимости и мира для Украины являются пустым звуком, на деле бывшая советская республика представляет для них лишь инструмент геополитической конфронтации, а её население — расходный материал в гибридной войне с Россией. Неоднократно президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что Россия не начинала конфликт, а напротив пытается его закончить, заключила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения на 24 февраля, уровень поддержки в России решения о проведении специальной военной операции на Украине составил 68%, что на три процентных пункта больше, чем в 2022 году. Также 72% респондентов заявили, что каждый гражданин России должен в меру своих сил содействовать успешному завершению СВО. О несогласии с этой позицией заявили 19%. Опрос проводился 3, 19 и 22 февраля 2024 года среди 1,6 тыс. жителей России старше 18 лет.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия никогда не разделяла русских и украинцев, считая, что это один народ. Глава государства обратил внимание, что антироссийские настроения на Украине уходят корнями в историю. Он отметил, что после Великой Отечественной войны часть националистских и нацистских элементов убежали в США, Канаду, а после развала Советского Союза люди, придерживавшиеся антироссийских настроений, пришли к власти на Украине.