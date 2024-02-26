Лондон, 26 февраля, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский растерял решимость и стал выглядеть измотанным. Об этом написала британская газета Guardian, ссылаясь на источники из его окружения.

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению автора, перед Зеленским стоит незавидная задача — конфликт продолжается уже третий год и ему «приходится очень сложно балансировать». Лидера в стране больше не считают неприкасаемым, и на Украину возвращается политическая конкуренция.

Издание со слов источников отметило, что команда Зеленского всё еще находится в «бункерном режиме» первых дней СВО, управляя небольшим кругом.

«Несколько источников сообщили, что на недавних встречах президент выглядел измотанным», — признал автор.

Как сообщало ИА Регнум, если ВСУ не смогут мобилизовать значительное количество граждан, то уже в ближайшее время киевские войска могут потерять контроль над большими территориями, в том числе над Купянском и Харьковом, заявил 26 февраля бывший начальник генерального штаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы.

Заниженные цифры главы киевского режима о потерях ВСУ говорят о том, что ему всё равно, что будет с его же гражданами, он хочет только получать деньги от Запада. Об этом 26 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Зеленский 25 февраля заявил, что потери ВСУ с начала СВО составили 31 тыс. военных. Он отметил, что также есть данные по раненым и пропавшим без вести, но он не называет их по разным причинам.

Украинский лидер, комментируя освобождение российскими войсками Авдеевки, ранее заявил, что отступление ВСУ якобы стало следствием нехватки вооружений, и сделал из этого вывод, что ответственность за сдачу города лежит не на Киеве.