Вашингтон, 26 февраля, 2024, 23:34 — ИА Регнум. Член палаты представителей США, республиканец Кен Бак (от штата Колорадо) заявил о намерении вынести на рассмотрение резолюцию с требованием отстранить президента Джо Байдена от власти на основе 25-й поправки к конституции, сообщил 26 февраля телеканал Fox News.

Global Look Press/CNP/Yuri Gripas

«Социальные проблемы и угрозы в сфере безопасности, с которыми сталкивается наша страна, бесчисленны и требуют от главы исполнительной власти сильных когнитивных и физических способностей. Пришло время вице-президенту и кабинету министров поставить интересы страны на первое место и двигаться вперёд, задействовав 25-ю поправку», — отметил конгрессмен.

По его мнению, запуском для этой процедуры послужил недавний доклад спецпрокурора Роберта Хёра. В документе при этом не содержится выводов о необходимости предъявить обвинения Байдену, который охарактеризован как «пожилой человек с плохой памятью».

Представленный доклад, по словам Бака, отражает то, что многие американцы долгое время наблюдают — неспособность действующего лидера США выполнять обязанности в качестве главы администрации.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля Джо Байден в ходе выступления на собрании Национальной ассоциации губернаторов перепутал российского президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Исправив оговорку, американский лидер поделился воспоминаниями, как он вместе с Си Цзиньпином «прошёл более 17 тысяч миль (27 тысяч километров)» по США и Китаю, после чего председатель Си попросил его описать США.

В опубликованной 20 февраля изданием Hill статье председатель национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел заявила, что, согласно докладу специального прокурора министерства юстиции США Роберта Хёра, у американского президента снизились когнитивные способности, и это вызывает глубокую тревогу у большого числа граждан. Она напомнила выявленные спецпрокурором случаи грубого нарушения Байденом правил обращения с секретными документами по вопросам национальной безопасности, полученными, когда он был вице-президентом при президенте Бараке Обаме.