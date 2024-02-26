Грайворонский район, Белгородская область, 26 февраля, 2024, 22:19 — ИА Регнум. В Белгородской области силы противовоздушной обороны нейтрализовали шесть воздушных целей, сообщил 26 февраля в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО — сбито шесть воздушных целей на подлёте к городу.

По предварительной информации пострадавших и разрушений нет. Данные о последствиях на земле уточняются, добавил глава области.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 февраля ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль со строителями на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В результате нападения погибли трое мирных жителей. Ещё три человека получили осколочные ранения, уточнили местные власти.

В этот же день Гладков информировал, что ВСУ обстреляли из миномётов село Новая Таволжанка в Белгородской области. Среди пострадавших оказались двое детей в возрасте 10 и 11 лет.