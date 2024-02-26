Москва, 26 февраля, 2024, 22:40 — ИА Регнум. У Qiwi-банка не было признаков банкротства, прокомментировала 26 февраля компания отзыв лицензии Центробанком.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Насколько нам известно, у Qiwi-банка не было признаков банкротства. Таким образом, после процедуры ликвидации оставшийся капитал должен быть передан его владельцу — АО «КИВИ», — говорится в релизе группы компаний Qiwi.

Отмечается, что Qiwi придётся сократить или отложить обратный выкуп, если покупатель российских активов группы не исполнит обязательства в рамках сделки из-за ситуации с Qiwi-банком.

По данным компании на 31 декабря 2023 года капитал Qiwi-банка составлял 25 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, с 21 февраля Банк России отозвал у Qiwi-банка лицензию на осуществление банковских операций из-за нарушений федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также систематических нарушений законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

За последний год регулятор пять раз применял меры к кредитной организации, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Банк не принял действенных мер для снижения рисков и продолжил осуществлять высокорисковые операции, направленные на обеспечение расчётов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор.

Также были выявлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.

Регулятором была назначена временная администрация по управлению кредитной организацией до вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства. Функции временной администрации возложили на Агентство по страхованию вкладов.

В ЦБ заявили, что у Qiwi-банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» выявила в Qiwi-банке около 9,3 млн электронных кошельков с 4,4 млрд рублей. Из них анонимными являлись 1,3 млн, где находилось порядка 277 млн рублей.