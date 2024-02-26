Кишинёв, 26 февраля, 2024, 22:07 — ИА Регнум. НАТО поддержит Молдавию в случае присоединения непризнанной Приднестровской Молдавской республики к России, заявил 26 февраля заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ в интервью телеканалу PRO TV.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если Россия будет стремиться к присоединению Приднестровья, если это произойдёт, НАТО осудит эти шаги и продолжит поддерживать Молдавию. Эта маленькая страна важна для нас», — сказал он.

Джоанэ также отметил, что, по его данным, 28 февраля в Тирасполе будет объявлено о намерении подписать новые торговые соглашения между Россией и Приднестровьем.

Как передавало ИА Регнум, ранее спикер молдавского парламента и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу потребовал от России не открывать избирательные участки в Приднестровье, отметив, что в противном случае последуют «ответные меры».

Гросу отметил, что в Кишинёве не могут запретить иностранным гражданам голосовать на территории посольств своих стран, но выразил мнение, что открывать участки на левом берегу Днестра или на других территориях, не контролируемых Кишинёвом, было бы «незаконно и неправильно».

Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов ранее заявил, что властям Кишинёва поступила жёсткая установка не допустить голосования приднестровцев на выборах президента России, чтобы скрыть от мира пророссийские настроения многонационального народа ПМР.

По словам Сафонова, молдавские власти готовят референдум, по результатам которого «окажется», что жители республики якобы не хотят интеграции с Россией и стремятся в Евросоюз. Эксперт добавил, что массовое голосование приднестровцев с российскими паспортами на выборах президента РФ во многом нивелирует замысел с референдумом.