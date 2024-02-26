Москва, 26 февраля, 2024, 21:49 — ИА Регнум. В России существуют разные точки зрения относительно участия российских атлетов в Олимпийских играх в нейтральном статусе, заявил 26 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщение Олимпийского комитета РФ (ОКР) о возможности дополнительных критериев отбора на Олимпиаду для российских спортсменов.

«Были поручения президента, существуют разные точки зрения. Поручения должны быть выполнены и должны быть сформированы соответствующие рекомендации», — сказал представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, ОКР ранее информировал, что Международный олимпийский комитет (МОК) может ввести дополнительные параметры отбора для россиян, желающих принять участие в Играх в Париже в нейтральном статусе.

25 февраля помощник главы государства Игорь Левитин отметил, что Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию россиян в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Президент ранее заявлял, что отношение МОК к атлетам из России является этнической дискриминацией. По его словам, спорт должен быть вне политики и что он призван сближать, а не разъединять людей.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 22 февраля назвал отстранение российских атлетов от Олимпиады «паскудной историей». Он также отметил, что ему не хочется смотреть на выступления под нейтральным флагом тех россиян, которые ради участия в Олимпиаде присягнули, что не поддерживают российское государство и проведение СВО.

МОК 8 декабря 2023 года допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже только в нейтральном статусе. Лицензии МОК выдали лишь шести российским и пяти белорусским спортсменам.