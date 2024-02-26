Москва, 26 февраля, 2024, 22:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по результатам опроса портала World of Statistics возглавил рейтинг мировых лидеров по уровню одобрения среди граждан своих стран.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, которые приводит RT, значительная часть респондентов (79%) в России отметила, что лучшим политиком планеты считает Владимира Путина.

Президент США Джо Байден расположился на 13-м месте с результатом 37%. Меньше всего поддерживают своего лидера в Японии: работу премьера Фумио Кисиды одобряют лишь 18% граждан.

Как передавало ИА Регнум, результаты опроса, ранее опубликованного фондом «Общественное мнение» свидетельствуют, что большинство россиян положительно оценили работу президента России. Так, скорее, хорошо деятельность российского лидера оценили 82% опрошенных.

Кроме того, доверие российскому лидеру выразили 79,4% россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения, который проводился с 4 по 11 февраля.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее отмечал, что стабильный показатель уровня доверия к президенту страны говорит о том, что россияне чувствуют результат работы главы государства, несмотря на многочисленные вызовы, с которыми сталкивается Россия.