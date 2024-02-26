Москва, 26 февраля, 2024, 20:30 — ИА Регнум. На международной выставке-форуме «Россия» в Москве 27 февраля стартуют Дни белого медведя. Посетители выставки смогут узнать о сохранении популяции белого медведя в российской Арктике, увидеть документальные фильмы и стать участниками викторин, посвященных самому крупному сухопутному хищнику планеты.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Белые медведи

Тематические дни откроют представители «Роснефти», они расскажут о программах по изучению животных-биоиндикаторов Арктики. Все белые медведи в российских зоопарках находятся под опекой компании. Кроме того, специалисты «Роснефти» вместе с ведущими научными организациями страны изучают поведение животных в дикой природе.

В павильоне компании будет организована трансляция церемонии награждения победителей VII всероссийского детского литературного конкурса «Звезда Арктики — Умка» из Красноярска. Сценарист и режиссер документального фильма «Хозяин Арктики» Павел Полуйчик расскажет, как снимался фильм об экспедиции по исследованию белых медведей.

Посетителей международной выставки ждет обширная образовательная программа. Сотрудники зоопарка Удмуртии проведут лекцию-путешествие «По следам белого медведя». Ученые познакомят гостей с экологией российского Севера, его флорой и фауной, а также с новейшими биотехнологиями на основе арктических микроорганизмов.

3 марта, во Всемирный день дикой природы, представители Арктического научного центра «Роснефти» расскажут о новой масштабной программе изучения биоразнообразия арктических экосистем, а также об экспедициях на север Красноярского края. Ученые впервые проведут авиаучет белых медведей и других животных Карского моря. Это поможет сделать выводы о состоянии местной экосистемы и разработать меры по ее сохранению.