Москва, 26 февраля, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Подавляющее большинство стран мира открыто к тому, чтобы делиться с Россией знаниями, слушать точку зрения российской стороны и рассказывать о ней у себя, заявил 26 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на церемонии вручения премии общества «Знание».

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Мы хотим получать знания, все. И в своём желании получать знания мы в нашей стране открыты всему миру. И мы рады, что подавляющее большинство стран мира также открыто к тому, чтобы делиться знаниями с нами», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что большинство в мире готово с уважением слушать российскую точку зрения и рассказывать о ней в своих странах.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в своём видеообращении к участникам церемонии вручения премии общества «Знание» назвал надёжные жизненные ориентиры и традиционные ценности молодёжи залогом будущего страны.

Также он поблагодарил учёных, школьных учителей и представителей других профессий, которые посвящают себя наставничеству и по зову сердца берут на себя ответственную и благородную просветительскую миссию.

В заключении Путин поблагодарил единомышленников-просветителей из зарубежных стран, а также пожелал участникам мероприятия и дальше идти только вперёд, и ставить новые амбициозные задачи.