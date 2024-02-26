Москва, 26 февраля, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Музыканту Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная медицинская помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщил 26 февраля Telegram-канал «112».

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

По этим данным, 68-летний певец находился дома, когда почувствовал себя плохо. У него отказали конечности.

Прибывшие к Кузьмину реаниматологи оказали ему помощь, воздержавшись от госпитализации. Жизни музыканта ничто не угрожает, сказано в сообщении.

В 2021 году певец перенёс коронавирус. В 2022 году сообщалось, что Кузьмин отменил гастроли после экстренной госпитализации.

Как передавало ИА Регнум ранее, в феврале 2024 года народного артиста России актёра Александра Панкратова-Чёрного госпитализировали в одну из столичных больниц после неудачного падения. Данные о том, что у Панкратова-Чёрного также якобы был сердечный приступ, опровергла его жена.

В январе 2024 года народного артиста России Евгения Герчаковаэкстренно госпитализировали в одну из московских клиник. 74-летний актёр почувствовал себя плохо и вызвал бригаду скорой помощи. Сообщалось, что самочувствие актёра, вероятно, ухудшилось из-за высокого артериального давления.