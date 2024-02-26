Вашингтон, 26 февраля, 2024, 20:26 — ИА Регнум. Младший сын 46-го президента США Джозефа Байдена Хантер заявил, что считает задачу по сохранению трезвого образа жизни критически важной, поскольку это якобы должно помочь его отцу переизбраться на пост главы государства на второй срок.

Иван Шилов ИА Регнум

«Самое главное, вы должны верить, что достойны этой работы, иначе никогда не сможете протрезветь. Но я часто думаю о серьёзных последствиях неудач… на карту поставлено кое-что гораздо большее, чем даже я сам. Мы находимся в центре борьбы за будущее демократии», — цитирует его издание Axios.

По словам Хантера Байдена, он всегда восхищался людьми, которые оставались «чистыми и трезвыми», несмотря на вызовы в жизни. Он также назвал таких людей своими героями и источником вдохновения.

«Может быть, это последнее испытание для выздоравливающего зависимого — я не знаю»,— добавил он.

Как сообщало ИА Регнум 14 февраля, министерство юстиции США обнаружило в телефоне сына президента США Джо Байдена Хантера фотографии, свидетельствующие о том, что он употреблял наркотики. Найденные снимки были сделаны в конце 2018 года. Именно тогда Байден-младший сфотографировал сам себя, хотя в судах отрицал факт употребления запрещённых веществ.

На фотографиях присутствуют пакетики с наркотическими веществами и принадлежностями для их употребления. Есть у минюста США и скриншоты переписок Хантера Байдена, в которых он рассказывал о случаях употребления наркотиков, а также интересовался возможностью их покупки.