Москва, 26 февраля, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Первый подбитый военнослужащими России в ходе спецоперации на Украине американский танк M1 Abrams был, вероятнее всего, нейтрализован сверху сразу после попадания FPV-дрона. Последовавший затем выстрел из ручного противотанкового гранатомёта (РПГ) был, скорее, контрольным. Таким мнением поделился 26 февраля с корреспондентом ИА Регнум военный обозреватель Виктор Литовкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Abrams тяжелее любого российского танка в среднем на 20 тонн, отметил эксперт. И обладает эта машина не только толстой лобовой бронёй. В базовом оснащении броня танка снабжена, в том числе, специальной прослойкой из обеднённого урана, не говоря уже о мощной динамической защите и всевозможных дополнительных наружных пластинах.

«Но «Абрамс», не прикрытый сверху вертолётом или дроном, а у экипажа любого танка очень ограничен кругозор, становится лёгкой мишенью», — указал Литовкин.

Поэтому неудивительно, что на кадрах, облетевших интернет 26 февраля, американский танк был подбит сверху FPV-дроном (после чего уже получил дополнительный выстрел из РПГ).

«Неслучайно их прятали, не пускали на передовую, — предположил эксперт. — Понимали, что будет потеря имиджа «лучшего американского оружия».

При этом на подбитом Abrams не были установлены противодронные козырьки, оберегающие от атак сверху, заметил военный обозреватель. То есть пресловутые «мангалы», ставшие за время спецоперации на Украине уже неотъемлемым элементом танковой защиты.

Эксперт обратил внимание, что опыт применения этих кажущихся примитивными, но доказавших свою эффективность в боевых условиях приспособлений признали, например, в армии Израиля. Уже в первые дни октябрьских боёв против ХАМАС, потеряв несколько своих Merkava IV, израильтяне скопировали российскую наработку. Но американцы, бросая в бой «Абрамсы», этот опыт, суд по всему, проигнорировали. Что и сделало танк ещё более лёгкой мишенью, которой M1 Abrams, впрочем, и так является в силу своей избыточной тяжеловесности.

«Самодовольство американцев, их самомнение проявилось, не захотели копировать у русских, — поделился предположением Литовкин. — У них ведь есть противотанковые «джавелины», а у нас таких нет, вот поэтому, видимо, русским нужны «мангалы». Но их высокомерие наткнулось на реальность».

Современные кумулятивные снаряды, по словам эксперта, имеют два взрывателя — один для того, чтобы пробить дополнительную накладную броню, второй — чтобы прожечь броню башни и уничтожить экипаж. Однако попадая в противодронный козырёк, первый боеприпас взрывается.

«А уже через полметра-метр срабатывает второй взрыватель, — пояснил военный эксперт. — Кинетический удар по башне, конечно, происходит, но башню заряд не пробивает».

Ранее 26 февраля ИА Регнумсообщало, что в районе Авдеевки (ДНР) российские военные уничтожили первый американский танк Abrams. Это сделал боец 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под командованием офицера с позывным Коловрат. Информацию подтвердил советник главы ДНР Ян Гагин.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новость об уничтожении «Абрамса», напомнил, что российские военные были уверены в уязвимости американских танков и в том, что они будут гореть так же, как и другие поставляемые киевскому режиму боевые машины.