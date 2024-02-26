Выгоничский район, Брянская область, 26 февраля, 2024, 19:30 — ИА Регнум. В небе над Выгоничским районом Брянской области российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

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«Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля российское ПВО сбило украинский беспилотник над селом Казачок в Белгородской области. По предварительной информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших и разрушений нет.

В этот же день Минобороны России сообщило, что около 17:50 мск средства противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили украинский БПЛА над территорией Белгородской области. Также в ведомстве проинформировали об уничтожении ещё одного дрона ВСУ над территорией этого региона.

Кроме того, стало известно, что военные киевского режима пытались нанести ракетный удар по российской территории, силы ПВО предотвратили его, сбив две украинские ракеты над Чёрным морем.