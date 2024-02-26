Москва, 26 февраля, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Певец Филипп Киркоров заявил, что попадание в санкционные списки Австралии его не удивило. Артист рассказал об этом журналистам на премии «Золотой граммофон».

Дарья Драй ИА REGNUM

«Если кому-то от этого легче — ввести санкции, поставить во главу своих проблем Филиппа Киркорова, будь то коалы, жирафы, медведи или кто-то ещё, ну ради бога, берите, терзайте, мне не привыкать», — пояснил он.

При этом российские СМИ сообщают о самом выступлении Киркорова на телевидении, после которого и последовали западные санкции. Речь идёт о шоу «Конфетка» на ТНТ, где он спел дуэтом вместе с Николаем Басковым.

«И, вслед за этим, снова…«отмена», причем для обоих сразу! Таким образом Австралия своеобразно поздравила и Филиппа, и Николая с 23 Февраля — тамошнее МВД внесло обоих артистов в свежие санкционные списки за поддержку России в конфликте с Украиной», — пишет KP.RU.

Издание приводит подробности этого выступления. В материале говорится, что Киркоров вышел на сцену в роскошном бархатном пиджаке с вышитыми узорами, а в середине номера из-за кулисы появился Николай Басков… в точно таком же пиджаке.

«Старинные сценические партнёры допели песню дуэтом — лирическую композицию о любви они превратили в пародийный шансон, чем вызвали шквал аплодисментов», — поясняет издание.

Кроме Киркорова и Баскова под санкции попали певец Олег Газманов, президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов, а также руководители российских медиакомпаний — Олег Добродеев (ВГТРК), Алексей Пиманов (медиахолдинг «Красная звезда») и Тина Канделаки (ТНТ), сообщает издание.

Как передавало ИА Регнум, во время премии «Золотой Граммофон» Филипп Киркоров заявил, что в России после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой его никто не отменял, а он сам себя отменил. Артист пояснил, что устал сам от себя, от такого, каким он был в последнее время.

Певец рассказал, что большое количество гастролей и съёмок истощили его, поэтому он решил взять «тайм-аут», чтобы перезагрузиться и побыть с собой наедине. По его словам, во время творческого перерыва он много размышлял о приключившемся скандале и собственных ценностях, это позволило ему посмотреть на других и себя со стороны, а также совершить переоценку жизни.